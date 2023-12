Piante di Jacaranda a dimora piazza Nassirya a Priolo

Bellissime piante di Jacaranda sono state messe a dimora questa mattina in piazza Caduti di Nassiriya. Le specie autoctone sono state donate dalla società Brown2Green.

Ad aiutare i volontari dell’associazione “Piantala A.I.A.C.” anche il sindaco Pippo Gianni, insieme a tanti cittadini presenti.

La forza dell’associazione consiste non solo nel piantare alberi, ma soprattutto programmare un servizio di volontariato per la cura e l’assistenza delle piante da parte dei soci volontari.

“Queste iniziative - hanno sottolineato il sindaco Gianni e l’assessore all’Ambiente Christian Bosco - trovano il pieno favore dell’Amministrazione comunale. Gli alberi sono importanti non solo perché abbelliscono i nostri parchi e le nostre piazze ma anche perché garantiscono, all’interno della città, il mantenimento della biodiversità. Noi continueremo a lavorare per metterne a dimora sempre di più”.