Giornata della disabilità, Fdi Ragusa: si abbattano le barriere architettoniche

Oggi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, il coordinamento di Fratelli d’Italia Ragusa lancia due proposte per una maggiore tutela dei soggetti diversamente abili della città.

“In occasione di questa giornata - dichiarano dal coordinamento locale di FdI - abbiamo preferito tenere da parte qualsiasi parola o slogan circostanziale, peraltro spesso utilizzati e sbandierati solo in queste “giornate simbolo”, a favore, invece, di fatti e atti concreti che vadano nella direzione di una città più inclusiva e rispettosa dei disabili”.

“Per questa ragione - continuano - coerentemente a quanto proposto in campagna elettorale, presenteremo nei prossimi giorni un atto di indirizzo per impegnare l’amministrazione comunale ad adottare il “Piano di eliminazione delle barriere architettoniche” e contemporaneamente ad istituire la “Consulta comunale delle disabilità” quale organo consultivo e di vigilanza sullo stato di avanzamento degli interventi a tutela dei soggetti diversamente abili.”

“Auspichiamo - concludono- una piena convergenza delle forze politiche in consiglio comunale, tanto di opposizione quanto di maggioranza. Ciò sarebbe un forte segnale nei confronti dei nostri concittadini diversamente abili che hanno pieno diritto di vivere in una