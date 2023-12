Assegnati 2 Bollini Rosa all'ospedale di Lentini

La presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi con percorsi differenziati diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali ottimizzati per il genere femminile in ottica multidisciplinare, ha permesso all’ospedale di Lentini di ottenere assieme ad altri ospedali italiani il prestigioso riconoscimento del Bollino Rosa per il biennio 2024-2025, entrando a far parte del network della Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute donna.

Il meritato riconoscimento, con l’assegnazione di 2 Bollini Rosa, che premia l’impegno dell’ospedale di Lentini nel dare anche specifica attenzione alla salute della donna, è stato assegnato durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta al Ministero della Salute alla quale hanno partecipato in rappresentanza dell’ospedale di Lentini il vice direttore medico di presidio Andrea Conti, il coordinatore della Breast Unit e direttore del Dipartimento Area Chirurgica Giovanni Trombatore e il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia Francesco Cannone.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra esprime soddisfazione per tale riconoscimento, frutto del costante impegno di tutto il personale dell’Azienda volto ad elevare il livello di assistenza negli ospedali siracusani a favore dei cittadini in un’ottica di medicina di genere.

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da circa 500 domande ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata ai servizi generali per l’accoglienza delle donne e una alla gestione dei casi di violenza sia fisica che verbale. Un apposito Advisory Board, presieduto dal professore di igiene pubblica all’Università del Sacro Cuore di Roma Walter Ricciardi, ha validato i Bollini conseguiti dagli ospedali da 1 a 3 a seguito del calcolo del punteggio totale ottenuto nella candidatura.