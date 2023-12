Il Siracusa torna a vincere e cala il tris al Castrovillari, classifica immutata in serie D

Il Siracusa gioca bene ed espugna il campo di Castrovillari al termine di una gara che ha regalato tante emozione. Gli azzurri conquistano 3 punti con merito, nonostante essere andati sotto in avvio di gara, quando al 3' il Castrovillari è passato in vantaggio. Poi la rimonta e nulla da fare per i padroni di casa, tecnicamente inferiori alla vice capolista. Il gol arriva su calcio piazzato. Batte Cosenza, c'è una deviazione della barriera e Lamberti è fuori causa. Incassato il gol a freddo, il Siracusa, dà lezioni di calcio, con continuo possesso di palla e con Aliperti , il migliore in campo, a proporre le azioni più pericolose per la formazione siciliana. La rete del pareggio si fa attendere, poi al 41' Alma mette in mostra le sue doti di goleador e firma il gol dell' 1 a 1. La ripresa è tutta di marca siracusana e ci pensa Mimmo Maggio a realizzare una sua personale doppietta. Il vantaggio al 51', poi il gol della sicurezza su calcio di rigore al 71'. Una doppietta che consente al bomber di raggiungere il compagno di squadra Alma con dieci reti ciascuno realizzate. Il Castrovillari, però non molla e tenta di rendere meno amara la sconfitta sfruttando qualche ripartenza. Ma Gozzo e compagni non si fanno sorprendere. E' il Siracusa a tempo quasi scaduto a sfiorare il poker, ma sarebbe stata una punizione troppo eccessiva per il Castrovillari.

Con il successo del Siracusa per 1 - 3, la classifica rimane immutata. Il Trapani ha battuto in casa il Portici per 2 a 0 e successo pieno anche per la Vibonese contro il San Luca (5 - 1). La terza forza del campionato fra sette giorni farà visita al Siracusa, mentre il Trapani affronterà al 'Dino Liotta' il Licata.

(Nella foto di Valentino Cilmi un primo piano di Alma e Maggio, 20 gol in due per il Siracusa)