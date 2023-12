E' stato bloccato dagli agenti di polizia della sezione volanti sulla soglia della farmacia in via Catania a Palermo. Con il volto coperto e una pistola senza tappo, risultata giocattolo, un palermitano, stava per compiere una rapina nella farmacia Maymone. L'uomo è stato portato in questura. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ad ottobre scorso la farmacia era stata rapinata.