Movida di Palermo al setaccio, multe ai pub per 13 milioni

Nuovi controlli e multe nelle zona della movida a Palermo. Gli agenti di polizia, carabinieri e finanzieri con il personale dell'Asp e della polizia municipale hanno elevato multe per 13 mila euro a locali controllati nella zona via Chiavettieri, via dei Cassari, piazza Marina, piazza Caracciolo e piazza San Domenico. Le multe sono state fatte per carenze igienico-sanitarie, omessa comunicazione dehors, occupazione del suolo pubblico, nonché mancanza di Scia sanitaria con annesso sequestro amministrativo di due locali. Inoltre, sono stati indagati in stato di libertà i titolari di due pubblici esercizi per occupazione del suolo pubblico.