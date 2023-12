Palermo, spenti roghi di spazzatura nel quartiere dello Zen 2

Incendi rifiuti la scorsa notte nel quartiere Zen 2 a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rocky Marciano, in via Nicolò Pensabene, in via Costante Girardengo dove sono stati dati alle fiamme la spazzatura accatastata in discariche a cielo aperto. In questo quartiere è da alcuni giorni che i pompieri intervengono per spegnere i roghi di cumuli di spazzatura. In via Costante Girardengo le fiamme hanno minacciato un'abitazione. L'intervento delle squadre antincendio ha evitato danni più gravi.