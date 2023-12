Benevento, lo accoltella al culmine di una lite per futili motivi

Un uomo di 37 anni è stato accoltellato da un 19enne a Benevento, al culmine di una lite per futili motivi esplosa in nottata nel centralissimo piazzale Vari, crocevia locale della movida.

L'aggressore è stato identificato e, poche ore dopo, sottoposto a fermo dai carabinieri per tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito finora, è esplosa una rissa tra giovanissimi, per futili motivi, nella quale si è trovato coinvolto anche il passante 37enne, residente a Casalduni (Benevento).

Il 19enne, già noto alle forze dell'ordine, lo ha ferito per tre volte con un coltello, al torace e a un fianco.

La vittima, trasportata in codice rosso nell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, è ricoverata con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.