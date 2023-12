Il sindaco di Taranto Melucci aderisce a Italia Viva

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha aderito ad Iv, ed è entrato nella cabina di regia del partito guidato da Matteo Renzi. L'annuncio da parte dello stesso leader durante l'Assemblea nazionale di Iv.

"A Taranto sta succedendo un fatto di grande importanza - ha detto Renzi -: il sindaco continuerà il suo lavoro insieme a noi.

Noi abbiamo sempre detto le stesse cose sull'Ilva e su Taranto, poi naturalmente ci sono state tante polemiche e discussioni. Noi siamo stati quelli che hanno messo più di un miliardo, presi dal sequestro Ilva e messi per la decarbonizzazione e per il progetto ambiente pulito a Taranto.

Naturalmente ci sono state nel corso degli anni tante discussioni e tanti elementi di confronto, oggi si apre uno spazio di confronto, il fatto che Rinaldo Melucci continui la sua esperienza con noi è secondo me una cosa molto bella".