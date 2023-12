Volley Modica sconfitta a Fano dalla vice capolista (3 a 1)

Smartsystem Fano 3

Avimecc Volley Modica 1

Parziali: 25/13, 25/22, 28/30, 25/18

Fano: Michalovic 21, Roberti 17, Merlo, Partenio 3, Uguccioni, Margutti 9, Focosi 10, Mazzon, Maletto 12, Raffa (L), n.e: Galdenzi, Gori. All. Paolo Tofoli; Ass: Simone Roscini.

Volley Modica: Raso 3, Di Franco 4, Capelli 6, Putini 4, Chillemi 9, Cascio 1, Buzzi 9, Spagnol 16, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e: Italia, Tidona. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Marta Mesiano di Bologna e Claudia Angelucci di Avezzano

Si Ferma al “PalaAllende” di Fano la serie positiva dell'Avimecc Volley Modica che in due ore di gioco si arrende in quattro set alla vice capolista Smartsystem. Una sconfitta che arriva dopo quattro vittorie consecutive, ma che non intacca più di tanto il morale della squadra che sapeva di affrontare una big del campionato di serie A3 che aveva voglia di rivalsa dopo l'inatteso k0 del turno precedente sul campo di Palmi.