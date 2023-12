Frigintini irriconoscibile, il Priolo Gargallo ne fa quattro

Il Frigintini calcio Città di Modica subisce la prima sconfitta casalinga della stagione e lo fa lasciando tutti increduli. Al Vincenzo Barone il Priolo passeggia e rifila quattro reti al Frigintini. Prova incolore di Pianese e compagni e senza che nessuno si sia salvato dalla crisi generale in cui è caduta la squadra in tutto l’arco del confronto.

FRIGINTINI 0

PRIOLO GARGALLO 4

Frigintini: Caruso, Assenza, Rosa, Buscema (37’ st. Firera), Pianese, Wally (37’ st. Blandino), Noukri (24’ st. D. Calabrese), Fusca, Barresi (6’ st. Scarso), Gambuzza (16’ st. Pricone). Panchina: Ruffino, Avola, F. Calabrese, Giurdanella, Avola. All. Samuele Buoncompagni

Priolo Gargallo: D’Alessio, Duranti (37’ st. Trotolo), Magnano, Greco, A. Bonaccorso (41’ st. Giardina), Cassia, La Delfa (45’ st. Monterosso), Schisciano, G. Bonaccorso (29’ st. Castrogiovanni), Fruci (23’ st. Buccheri), Miceli. All. Domenico Porchia

Arbitro: Francesco Pio Carlo Bonvissuto (Enna), Ass. Fraggetta e Sicali (Catania)

Reti: 25’ Miceli, 61’ Fruci ®, 64’ Miceli, 91’ Buccheri