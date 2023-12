Nuovo sindacato carabinieri: nell'Arma mancano 12.000 uomini

Le festività natalizie si avvicinano e sono tanti i militari dell’Arma che saranno impossibilitati a trascorrere le ricorrenze di fine anno con i familiari e i loro cari, per garantire vicinanza e sicurezza ai cittadini.

A sottolinearlo sono Toni Megna e Igor Tullio, segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri.

“Lascia riflettere – affermano i due esponenti della sigla – la carenza di dodicimila Carabinieri, una criticità che affligge anche i Reparti coinvolti nel sistema di sicurezza nazionale”.

“Il deficit di personale – osservano i segretari nazionali – comporta un impegno straordinario per i colleghi, che antepongono la vicinanza alla popolazione alle proprie esigenze affettive e di riposo”.

Nello specifico, Igor Tullio e Toni Megna sottolineano i disagi legati alla riduzione del turn over verificatasi negli ultimi anni.

“Stazioni, Tenenze e Nuclei Radiomobile, reticolo di prossimità dell’Arma – spiegano –si trovano ad affrontare una situazione delicata: malgrado le difficoltà, continuano a registrare risultati operativi eccellenti conseguiti nei diversi settori di appartenenza”.

“Risultati possibili – aggiungono – grazie ai valori, all’impegno, alla dedizione e al rispetto istituzionale che contraddistinguono tutto il personale dell’Arma”.

Infine, i due segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri lanciano un appello alle istituzioni preposte.

“Siamo consapevoli della invertita tendenza avviata dal Governo – concludono – ma occorre esaltare, nella fase in corso, lo sforzo eccezionale che l'Arma dei Carabinieri sta compiendo in termini di governo del personale e di impegno straordinario della base”.