Delegazione dell'Unione italiana ciechi in visita al Polo tattile multimediale di Catania

E’ sempre un momento molto emozionante, per tutti gli associati dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa, la visita al polo tattile multimediale di Catania. Una gita fuori porta attesa con grande trepidazione da tutti i partecipanti per le emozioni che la stessa riesce a regalare. All’interno della struttura, i soci iblei hanno ammirato tutte le opere e le bellezze contenute in seno al museo, a partire da piazza Duomo in Catania a San Pietro in Roma ma anche dai monumenti espressione della Magna e, più generalmente, dell’antica Grecia attraverso il teatro di Siracusa, la Valle dei Templi e l’affascinante Partenone. E, ancora, c’è stata la possibilità di vivere una straordinaria esperienza con la visionaria architettura della Sagrada Familia in Barcellona per non parlare delle maestose Piramidi lungo la piana di Giza. Quindi, altre suggestioni con il fascino della moschea blu sino ai racconti di guerra e pace sul ponte di Mostar. E poi, ancora, dalle piccole grandi storie del muro del pianto fino alle vertigini della torre Eiffel. “Tutto questo – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – è stato possibile attraverso le nostre mani, attraverso i polpastrelli che sono il modo in cui possiamo soddisfare la voglia di conoscere insita in ciascuno di noi. Ancora una volta una bella esperienza per tutti i partecipanti che merita senz’altro, così come lo era già stato in questa occasione, di essere ripetuta. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e lo staff del polo tattile multimediale per la loro disponibilità e cortesia nell’accoglienza”.