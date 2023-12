Un solo errore del Catania permette alla Virtus Francavilla di portare a casa un punto ( 1 - 1 )

L'unico errore della partita il Catania l'ha pagato a caro prezzo. I rossazzurri hanno dominato la Virtus Francavilla per 95 minuti, ma debbono accontentarsi di un pareggio. E' finita 1 a 1, un risultato che premia gli ospiti e penalizza i padroni di casa che hanno disputato un'ottima partita. Nonostante il pareggio la cura Lucarelli comincia a dare i frutti sperati. Il Catania ha lasciato il Massimino tra gli applausi. E' mancata la rete del 2 a 1, ma la squadra ci ha provato fino all'ultimo secondo.

La Virtus Francavilla passa in vantaggio al 24', al primo affondo. Lancio dalle retroguardie per Artistico che difende bene la sfera sul tackle di Curado e calcia basso a giro. Non può nulla Bethers. Gli ospiti chiudono il parziale in vantaggio. Nel secondo tempo il Catania si catapulta in avanti. Al 65' Marsura si divora il pari!. Rimpallo fortunato per l’ex Feralpisalò che si trova da solo contro Forte ma calcia a lato. Il gol è nell'aria ed arriva al 77'. Ci pensa De Luca

con un tiro-cross in diagonale dall’interno dell’area che si spegne in rete. Poi è un assedio continuo alla porta di Forte. La Virtus alza le barricate e porta a casa un punto d'oro.

SERIE C - GIRONE C - 16^ GIORNATA - 03/12

Monterosi - Messina Acr 0-2

Avellino - Turris 0-0

Brindisi - Crotone 0-2

Casertana - Foggia domani

Catania - V. Francavilla 1-1

Cerignola - Picerno 0-1

Juve Stabia - Benevento 1-0

Latina - Sorrento domani

Monopoli - Giugliano domani

Potenza - Taranto domani

CLASSIFICA: Juve Stabia 35 punti; Picerno 32; Benevento 29; Crotone 28; Casertana, Avellino 27; Latina 25; Taranto 23; Catania 22; Cerignola, Foggia 21; Giugliano 19; Monopoli, Potenza 18;

Sorrento, V.Francavilla 16; Turris 15; Messina 14; Brindisi 10; Monterosi 9.