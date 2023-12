Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro "Come fosse un fiore" di Anna Giannone

Martedì 5 dicembre, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, sarà presentato il libro di Anna Giannone "Come fosse un fiore", storia di una donna in pandemia. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con l'autrice e con Leonardo Agueci, ex procuratore aggiunto di Palermo, e Maria Grazia Pignataro, docente di Storia e Filosofia al liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta.

Anna Giannone nel suo lavoro letterario riporta i lettori e le lettrici nel viaggio interiore che tutti hanno vissuto durante il periodo della pandemia, attraverso le illustrazioni rispolvera la memoria di giorni vissuti che abbiamo quasi già dimenticato. Un momento per tornare a interrogarsi su cosa eravamo, chi pensavamo saremmo diventati e chi siamo in realtà.

Il racconto di Anna Giannone è la voce di una donna, e giovane madre, ma anche di una cittadina che con i riferimenti a persone e luoghi richiama la città di Caltanissetta e la sua comunità nel periodo più difficile della pandemia.