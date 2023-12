Chieste dimissioni presidente Confindustria Catania, 'pagava il pizzo'

"Il presidente di Confindustria diCatania, Angelo Di Martino, sottoposto a estorsione dalla mafia, ha pagato il 'pizzo' per venti anni e non ha mai denunciato. Dovrebbe dimettersi subito e, se non lo facesse, dovrebbe sfiduciarlo la sua organizzazione. Se ciò non avvenisse, la vergogna sarebbe infinita per lui e per gli altri associati". Lo ha affermato il presidente dell'associazione 'Antimafia e legalità, Enzo Guarnera, sui verbali dell'operazione 'Doppiopetto' di tre giorni fa della squadra mobile della Questura, all'incontro con gli studenti su 'Dialoghiamo sulle mafie' con il procuratore generale Carmelo Zuccaro e il giornalista Lirio Abbate. "Aggiungo con rammarico - osserva Guarnera, difensore di storici collaboratori di giustizia - che, nel 2019, Angelo Di Martino è stato insignito del titolo di 'Commendatore al merito della Repubblica'. Se fosse in mio potere lo revocherei".