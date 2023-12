In Sicilia 45 mila aziende familiari per un fatturato di 7 miliardi

La Sicilia offre un panorama che vede presenti quasi 45 mila aziende familiari che esprimono oltre 7 miliardi di fatturato annuo. Un dato che ne testimonia l'importanza sia dal punto di vista occupazionale sia rispetto alla formazione del Pilr (Prodotto interno lordo regionale). Rispetto alla media nazionale la nostra regione riesce a sopportare meglio il cosi' detto "passaggio generazionale" ma resta il fatto che solo una piccola percentuale non superiore al 4% supera la quarta generazione, aprendo l'annosa questione del passaggio generazionale e di come questo non sia scontato ma vada costruito con anticipo, chiarezza di obiettivi e percorsi ben disegnati. Se ne discutera' nella settimana dal 4 al 7 dicembre con una serie di incontri fra Palermo, Siracusa, Catania, Caltanissetta che vedra' come protagoniste le aziende familiari della regione. Ideatore e organizzatore del tour Salvatore Tomaselli, professore di Economia aziendale e titolare degli insegnamenti di Strategia e Governance delle aziende familiari nell'Universita' di Palermo, in collaborazione con Aidaf, l'Associazione italiana delle aziende familiari. Dopo il ritorno di Aidaf in Sicilia, a luglio, in occasione della presentazione del libro del 25 anniversario dalla fondazione, Giovanna Gregori, consigliera delegata ed executive officer di Aidaf, torna per incontrare le Aziende Familiari siciliane presentare loro lo spirito e le attivita' dell'associazione e i programmi per una presenza in Sicilia che supporti le aziende familiari nella loro evoluzione, di cui il passaggio generazionale e' una delle tappe critiche, ma non l'unica. Ospiti Alfredo De Massis, professore ordinario di Imprenditorialita' e Family Business Management presso la Libera Universita' di Bolzano, e Bart Hennsen, direttore del "Center for Sustainable Entrepreneurship" presso l'Universita' di Scienze Applicate di Odisee e ricercatore alla Jonkoping International Business School (Svezia). L'appuntamento a Palermo e' per giovedi' 6 dicembre alle ore 15 presso la sede di Sicindustria. Intitolata questa serie di incontri: "Longevita', Innovazione, Sostenibilita' nelle aziende familiari italiane" "per racchiudere quelli che sono i punti salienti e i relativi nodi da sciogliere per garantire per rendere le aziende familiari antifragili e piu' longeve. Un percorso che non riguarda solo la programmazione del futuro aziendale, ma che parte da un'attenta analisi del presente dell'apparato produttivo e organizzativo di un'azienda familiare", ha spiegato Tomaselli.