Forestali in Sicilia, verso l'annullamento del concorso

Èstata accertata dal collegio ispettivo nominato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale per l'assunzione di 46 agenti forestali.

Già ai primi di novembre, a seguito di alcune notizie giornalistiche, la presidenza della Regione si è immediatamente attivata per l'accertamento dei fatti, coinvolgendo i vertici delle strutture amministrative regionali.

Il collegio, formato dal segretario generale, dall'avvocato generale e dal suo vice, ha concluso oggi i lavori. Dall'ampia relazione presentata al presidente della Regione emerge che "il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell'epoca, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi", afferma una nota della Regione.

Tale principio ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa del Tar Sicilia e del Consiglio di giustizia amministrativa.

La relazione è stata già trasmessa al dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica per i consequenziali adempimenti di legge e l'adozione dei provvedimenti in autotutela. Secondo alcune indiscrezioni, primo classificato al concorso sarebbe il figlio dell'ex dirigente generale del corpo Forestale fino a febbraio 2023. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a scegliere i componenti della commissione giudicante del concorso a cui hanno partecipato oltre 20 mila candidati.

"Rincresce per i tanti giovani che con sacrificio hanno partecipato alle prova del concorso - dice Schifani - ma l'annullamento degli atti, come indicato dal collegio ispettivo e in sintonia con la giurisprudenza amministrativa, è a questo punto l'unica soluzione percorribile per ripristinare la legalità violata e consentire una partecipazione, con pari opportunità, a tutti i concorrenti. Sono certo che in poco tempo saranno selezionati i migliori".