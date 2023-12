Siracusa, domani il programma della festa di Santa Lucia

Sarà presentato domani, martedì 5 dicembre, alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, il programma della Festa di Santa Lucia 2023.

Saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Giuseppe Piccione, il tesoriere della Deputazione, prof. Salvatore Sparatore, il rettore della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro fra Daniele Cugnata.

Lo scorso 17 novembre sono iniziate le visite delle reliquie di Santa Lucia nelle diverse parrocchie: per tre giorni, dal 17 al 19 novembre, nella Basilica di San Salvatore in Lauro a Roma. Migliaia i fedeli che in quei giorni si sono recati in preghiera. E poi nelle parrocchie di tutta la Diocesi di Siracusa. La festa prenderà ufficialmente il via sabato 9 dicembre alle ore 8.00 con la cerimonia della consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella Alessandro Zanghì e con l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro. Domenica 10 la traslazione del simulacro all'altare maggiore.

Mercoledì 13 sarà l'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, a presiedere il Pontificale alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale.

Domani mattina sarà possibile ammirare in anteprima l'omaggio dell'artista Nicola Samorì "Luce e sangue" alla Santa Patrona nell'ambito di un'iniziativa curata dal critico d'arte Demetrio Paparoni in stretto legame con la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.