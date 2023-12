Palazzolo, è morto Giuliano: fu al vertice della Regione, il ricordo di Nicita

“La scomparsa dell’ On. Gaetano Giuliano, già presidente della Regione, protagonista indiscusso della storia politica siciliana e della provincia di Siracusa e di una stagione politica capace di unire l’ascolto per i bisogni del territorio con la strategia fattiva e lungimirante delle azioni concrete. Assieme ad altri parlamentari siciliani del Governo Mattarella, affrontò i giorni terribili dell’assassinio di Pier Santi Mattarella guidando quel Governo e quella difficile fase politica a testa alta. Eletto nel 1971 deputato all'Assemblea regionale siciliana e rieletto nel 1976, fu assessore regionale al Turismo fino al 1978 e vicepresidente della Regione nei due governi Mattarella, assumendo, appunto, l’incarico di Presidente della Regione siciliana, dopo quel tragico 6 gennaio del 1980. L’amicizia con la sua famiglia, della quale ci ha onorato, è sempre proseguita e ricordo con piacere le discussioni recenti, assieme al figlio, e mio fraterno amico, Enrico, sui temi della politica attuale dei quali era informatissimo e attento e acuto analista. Un cavallo di razza della nostra eredità politica da tenere stretto nella nostra memoria, per continuare a imitare e tramandare il senso della bella politica.” Così il sentaore del Pd, Antonio Nicita.

Gaetano Giuliano era originario di Palazzolo Acreide ed aveva 94 anni.