Modica, Consiglio comunale aperto dedicato all'Anffas e alle persone con disabilità

Un consiglio comunale di Modica aperto da dedicare all'Anffas e alle persone con disabilità. E' stato convocato dal presidente, Maria Cristina Minardo. “Dalla culla alla vita adulta, il Progetto di Vita il faro per ogni persona”. Mantenere viva l’attenzione verso le persone con disabilità è un impegno di tutti, in una prospettiva sempre più inclusiva. Ed ancor prima, promuovere il riconoscimento della dignità di ogni persona è responsabilità di tutti. Il dialogo, l’ascolto ed il confronto possono senz’altro abbattere eventuali barriere limitative della piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità. Tutti i cittadini, gli operatori del settore, le associazioni non profit e quanti portano interessi per i temi della disabilità, sono invitati ad intervenire.

La seduta del consiglio comunale in adunanza pubblica, straordinaria ed aperta è stata convocata per lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 17.00 nell'Aula Consiliare di Palazzo San Domenico.