Taurianova, dopo 26 anni ottiene la cittadinanza italiana

Dopo 26 anni di vita nella Piana di Gioia Tauro, Chahba Kamal, una donna di origini marocchine che ha messo su famiglia nella frazione di San Martino di Taurianova, ha trascorso la mattinata nel Municipio del paese dove è residente, per giurare fedeltà alla Costituzione italiana davanti al sindaco Roy Biasi. A margine della cerimonia, la quinta del genere in ordine di tempo quest'anno, il sindaco ha voluto sottolineare la valenza particolare delle firme apposte per il recepimento del decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine dell'istruttoria curata dall'Ufficio dello Stato civile delComune. "Oggi - ha detto Biasi - condividiamo una gioia in più perché la soddisfazione della nostra concittadina, ora diventata connazionale, si accompagna al valore di una storia personale e familiare che inorgoglisce Taurianova".