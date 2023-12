Ragusa, il PD chiede di recuperare piazza Fonti

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese e Mario Chiavola, ha presentato un'interrogazione all'Amministrazione Cassì per sapere se si intenda procedere con un ripristino o riqualificazione di piazza Fonti, prevedendone anche l'illuminazione artistica.

"La fontana di piazza Ten. Silvestro Schininà (meglio conosciuta come piazza Fonti) è uno dei luoghi simbolo della città - spiega il segretario del PD Peppe Calabrese - ma è anche l'esempio di come opera questa amministrazione: dopo un intervento nel 2018 quando sono stati riposizionati due dei quattro mascheroni dai cui sgorga l'acqua, la piazza e la fontana sono state abbandonate.