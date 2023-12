Maltrattamenti alle ex, 2 divieti di avvicinamento a Crotone e Cosenza

Due provvedimenti di divieto di avvicinamento, in un caso con braccialetto elettronico, sono stati eseguiti dalla Polizia a Crotone e Cosenza nei confronti di altrettanti uomini ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti della rispettive ex compagne. A Crotone, personale della Squadra mobile ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposta dal Gip nei confronti di un uomo indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, commessi in danno dell'ex compagna. Il provvedimento, chiesto dalla Procura, è stato preso all'esito di indagini effettuate dalla Squadra mobile dopo che la donna era andata al pronto soccorso per le percosse ricevute dall'ex compagno al culmine di una lite. Un caso analogo si è verificato a Cosenza, dove personale della Polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 31enne indagato per maltrattamenti e stalking nei confronti dell'ex compagna convivente. Fatti avvenuti anche alla presenza della figlia minore della coppia.