Siracusa, percorsi di legalità: la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto "Costanzo"

Nell’ambito dei quotidiani incontri di legalità organizzati dalla Questura di Siracusa di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale in tutte le scuole di Siracusa e Provincia, i rappresentanti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura aretusea, nella mattinata di oggi, hanno incontrato, nel terzo e ultimo appuntamento con gli studenti dell’Istituto “Costanzo” diretto dalla Preside Lenora Coco, gli alunni della scuola primaria.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi della lotta al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione alla fase repressiva e preventiva di tali comportamenti, l’uso consapevole della rete Internet e dei social ed il bullismo anche a mezzo web.

All’incontro ha partecipato la referente per la legalità dell’istituto, Prof.ssa Alessandra Pinnavaria e la Vicaria della Preside, Adriana Mincella.