Calcio, l’Atletico Siracusa domina contro lo Sporting Nipa

Tutto facile per l’Atletico Siracusa, che conquista la sesta vittoria consecutiva nel campionato di Terza Categoria e consolida il primato in classifica in condominio con Sporting Carlentini e Azzurra Francofonte a quota 18 punti. Al “Nicola De Simone”, la squadra allenata da Giorgio Colombo batte 5-0 lo Sporting Club Nipa. I padroni di casa partono forte e all’8’ sbloccano il risultato con Di Natale. Il raddoppio arriva 20 minuti dopo per merito di Napolitano. Nella ripresa Di Natale fa tris. Gli ultimi due gol portano la firma di Alì. “Abbiamo giocato bene, dominando la partita – dice il vicepresidente Antonio Rinauro – contro una squadra che si è impegnata ma che ha potuto ben poco per contrastarci. Abbiamo interpretato la gara con grande determinazione, mettendo in mostra delle belle trame di gioco. Avremmo potuto vincere con un punteggio più largo ma il portiere avversario è stato bravo in più occasioni ad evitare altre reti. Domenica prossima sul campo del Priolo affronteremo uno scontro diretto che ci darà la possibilità di capire realmente chi siamo”.