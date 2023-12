La Volley Modica prepara la gara del PalaRizza con il Bari

Archiviata senza drammi la sconfitta di domenica scorsa contro Fano, nel turno infrasettimanale di questa settimana, l'Avimecc Volley Modica osserverà il turno di riposo imposto dal calendario del girone Blu del campionato di serie A3. I ragazzi di coach Enzo Distefano (nella foto), da oggi torneranno in palestra per preparare la sfida del “PalaRizza” in programma domenica pomeriggio alle 18 contro la Just British Bari.

Intanto, domani mattina, la Volley Modica torna tra i banchi di scuola per incontrare gli alunni della scuole medie dell'Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” per una dimostrazione di volley giocato, che da seguito e completa il precedente incontro improntato sul fair play e il rispetto dell'avversario dentro e fuori dal campo.