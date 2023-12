Vittoria, al GAL Valli del Golfo finanziamento della Regione per oltre 3 milioni

Il GAL Valli del Golfo è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Sicilia per la programmazione comunitaria 2023/2027 con una dotazione finanziaria di 3.216.796,47 di euro, che saranno destinati alle attività progettuali nel territorio dei quattro Comuni di Acate, Comiso, Gela e Vittoria.

La dotazione riguarda i fondi del FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e consentirà al GAL di portare avanti il percorso di lavoro avviato nell’ultimi anni e a costruire, promuovere ed attuare progettualità legate allo sviluppo dei territorio e alla crescita del tessuto imprenditoriale locale nell’ottica della sostenibilità ambientale.

È stata pubblicata la graduatoria regionale definitiva delle domande di accesso ammissibili e relativo punteggio, inerenti il bando pubblico dell’intervento “SRG06 – LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, al quale il GAL Valli del Golfo aveva candidato la sua proposta per il prossimo quinquennio nello scorso ottobre. È l’esito di un percorso di partecipazione del territorio avviato nello scorso luglio e che, nel corso dei numerosi incontri realizzati, ha visto delinearsi una Strategia di Sviluppo in linea con le richieste ed i fabbisogni degli stakeholders del territorio; un importante risultato ottenuto in collaborazione con le 4 Amministrazioni Comunali, i Sindaci, gli Assessori, i Presidenti dei Consigli Comunali. i Consiglieri, l’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Ragusa e tutto il Partenariato Pubblico e Privato appartenenti al territorio del GAL, e rispondente alle richieste del bando regionale.

“Un importante risultato raggiunto grazie al Consiglio di amministrazione, ai soci, alle Amministrazioni comunali, allo staff e a tutti coloro che credendo nell’operato del GAL hanno contribuito a questo progetto che ci vedrà operare nella programmazione 2023-2027 e portare avanti con continuità quanto già realizzato nel precedente ciclo di programmazione economica” ha affermato il presidente , Francesco Aiello, sindaco di Vittoria. Nei prossimi giorni la nuova Strategia di Sviluppo Locale sarà pubblicata sul sito internet ufficiale del GAL Valli del Golfo, che ha acquisito un livello di progettazione tale da attestarsi al terzo posto in graduatoria in ordine al finanziamento che sarà erogato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura.