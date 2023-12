Salario minimo, Camera boccia emendamento: è bagarre nell'opposizione

L'aula della Camera ha bocciato l'emendamento unitario delle opposizioni sul salario minimo. I voti contrari sono stati 149, favorevoli 111. La maggioranza ha approvato in commissione Lavoro un maxi-emendamento che sostituisce il testo unitario delle opposizioni e affida al governo una delega per trovare entro sei mesi un meccanismo per garantire 'retribuzioni eque', cancellando di fatto il salario minimo.

"Si deve vergognare chi ha votato no a questa legge che avete fatto a pezzi" ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera, strappando l'emendamento Rizzetto a fine intervento. "Con la modalità della delega si prende in giro la platea di lavoratrici e lavoratori. Io dico questo a quest'Aula: questo gesto proditorio non lo compirete nel mio nome né nel nome del M5S. E per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta straccia del salario minimo legale". "Dopo vari balletti, teatrini e rinvii, espedienti di varia natura e stratagemmi di vario ordine, il governo Meloni ha gettato la maschera e ha votato no al salario minimo legale. Con la stessa arroganza con cui fate fermare un treno per far scendere un ministro, avete fermato la speranza di tutti questi lavoratori sottopagati". "Questa battaglia è stata rallentata con questo voto, ma noi la vinceremo, il Paese è con noi" assicura il leader del M5S.

"Tolgo la mia firma, questa non è più la nostra proposta, la maggioranza arrogante ha svuotato la proposta", ha detto Elly Schlein, annunciando il ritiro della firma del Pd al provvedimento sul salario minimo. "Non nel nostro nome" ha aggiunto la segretaria del Pd, denunciando che stanno affossando "una proposta giusta per l'Italia" e "calpestando le prerogative del Parlamento e delle opposizioni".

"Governare non significa umiliare le prerogative dell'opposizione, non è un diritto di cui disponete liberamente. La Costituzione non vi autorizza ad abusi di potere sulle minoranze", ha aggiunto Schlein. "Sono 6 mesi che chiediamo di votare su questa proposta di legge e voi oggi votate per dare una delega in bianco al governo che affossa il salario minimo e parla di tutt’altro, prevedendo un rinvio di altri sei mesi. Sapete colleghi chi non ha un anno per aspettare i vostri comodi? Chi guadagna 5 euro all’ora e deve fare tre lavori per campare come mi hanno raccontato alcuni vigilanti che lavorano all’aeroporto di Torino". "Non vi siete presi il disturbo di mettervi nei panni di chi vive queste condizioni di lavoro ogni giorno sulla pelle. E ha paura del futuro, e ha paura ogni volta che arriva una busta perché non sa che pagamento ritardare e ha paura di mettere al mondo un figlio perché non sa come pagare i pannolini su cui aumentate pure l’Iva".