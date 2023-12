“Giornata del Patrimonio culturale siracusano”: venerdì 8 tutti i Musei aperti e fruibili gratuitamente

Commissione Cultura in sessione itinerante tra i Musei Civici di Siracusa. Ad accompagnare il presidente Giovanni Boscarino ed i componenti la II Commissione ( consiglieri Barbone, Bonafede, Carbone, Cavallaro, Gallitto, Imbrò, Marino, Porto, Romano G., Rabbito e Zappulla) sono stati l’assessore alla Cultura Fabio Granata ed il neo dirigente del settore Giacomo Cascio,

“Una giornata di lavoro proficuo per una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale civico. Ringrazio il presidente Boscarino e tutti i Consiglieri presenti per l’attenzione e la partecipazione. I componenti la Commissione si sono resi conto del grande patrimonio civico e con loro si è discusso per individuare nuove ed innovative formule di gestione. E’ stata sicuramente una giornata importante sulla strada della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino”: lo dichiara l’assessore Fabio Granata.

Venerdì 8 dicembre, intanto, si tiene la “Giornata del patrimonio culturale siracusano”. I Musei civici Wunderkammer. Chiesa di San Pietro Apostolo, Museo del Cinema Museo del Mare, Museo dei Pupi, Museo Leonardo ed Archimede saranno aperti ed accessibili gratuitamente con visite guidate dalle 10 alle 13.