Ispica, si chiama "Incavotto" il panettone del maestro Claudio Mauceri lievitato in grotta

Incavotto, specialità unica del maestro Claudio Maucieri, guadagna un posto d’onore nella spettacolare grotta di Ispica che da febbraio ospita il rinomato locale dello chef pluripremiato nello splendido scenario del Parco Forza.

Incavotto, il panettone unico e sorprendente che come tutte le creazioni del campione dell’arte bianca racchiude il gusto stesso della Sicilia, non poteva che mutuare nome e identità da Incavò, locale subito balzato agli onori delle cronache di settore per l’eccellenza del suo chef come per l’eccezionale ambientazione.

Una grande e fiabesca grotta in cui il rinomato pizzaiolo e ristoratore Claudio Maucieri ha realizzato un capolavoro culinario, un lievitato particolarissimo che lo chef propone come dessert tutto l’anno ma che in occasione del Natale si “veste a festa” in una versione speciale arricchita con cioccolato fondente.