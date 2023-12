ChocoModica, il presidente della Regione Sicilia all'apertura della kermesse

Taglio del nastro, giovedì, per l’edizione 2023 di ChocoModica – la città di cioccolato. La città è in fermento e si prepara ad accogliere golosi e curiosi da tutta Italia e non solo come rivelano i dati dell’Osservatorio Turistico del Living Lab SSUD. Protagonista assoluto il Cioccolato di Modica che quest’anno festeggia il quinto anno di certificazione IGP. Il programma della manifestazione è stato presentato al Comune di Modica. Numerosi gli eventi culinari, culturali, musicali e di intrattenimento che si svolgeranno dal 7 al 10 dicembre nel centro storico della città. Il taglio del nastro, fissato per le ore 12.30 di giovedì, sarà affidato al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.