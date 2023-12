Tv, concorrente di Floridia a Ciao Darving nella puntata del 15 dicembre

Un floridiano assieme alla sua compagna, hanno ad una puntata di 'Ciao Darving', la fortunata trasmissione di Canale 5, ideata e condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si tratta di Stefano Manuele e di Pamela Varsellona, originaria della provincia di Ragusa. La coppia Manuele - Vasellona, far parte della squadra dei divanisti che dovrà vedersela con gli sportivi. I due ragazzi siciliani hanno già registrato la puntata che verrà mandata in onda il prossimo 15 dicssembre, subito dopo 'Striscia la notizia'. "E' stata una bella esperienza - racconta Stefano Manuele - non capita tutti i giorni registrare un programma alla Titanus Elios a Tiburtina. Però non svelo l'esito finale della puntata. Dico soltanto che la sfida tra noi divanisti e gli sportivi è stata interessante".

L.M.