Pallanuoto, domani l'Ortigia ospita la roma Vis Nova: poi in Montenegro in Euro Cup

Impegno casalingo per l'Ortigia contro la Roma Vis Nova domani alle 15 nel penultimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa la squadra allenata da Stefano Piccardo cerca di guadagnare posizioni in classifica e arrivare nel migliore dei modi alla partita decisiva per la qualificazione di sabato pomeriggio in Len Euro Cup in Montenegro a Kotor contro il Primorac. I romani, guidati da Alessandro Calcaterra, sono una matricola del campionato, sono penultimi in classifica ma in piena corsa per la salvezza. "Questa partita non va assolutamente sottovalutata - ha detto il difensore Giorgio La Rosa - anche perché giochiamo contro una formazione che ha raccolto meno punti di quelli che meritava. Una formazione organizzata, che gioca molto bene a pallanuoto, dotata anche di buone individualità. Verranno a Siracusa per giocare a viso aperto e senza nulla da perdere. Avremo bisogno di massima attenzione e massima concentrazione, ciascuno di noi dovrà mettere a disposizione del gruppo quell'umiltà che ci ha contraddistinto nelle vittorie ottenute, evitando la presunzione che ci ha invece condannato nelle sconfitte".