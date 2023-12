Calcio. Coppa Italia, semifinale di andata tra Modica e Paternò

Semifinale di Coppa Italia per il Modica di Pippo Strano, che mercoledì pomeriggio alle14,30 per la gara di andata ospiterà al “Vincenzo Barone” il Paternò "imbottito di ex rossoblù: Micoli, Sangarè, Valença, Grasso e Raciti, attuale capolista del girone B del campionato di Eccellenza con tre punti di vantaggio sui “Tigrotti”.

Alla luce di quanto successo a Paternò nella sfida di campionato dove si sono verificati degli incidenti, la Prefettura di Ragusa ha vietato la trasferta ai tifosi della formazione etnea e quindi la vendita dei tagliandi d’ingresso alo stadio di Via Nazionale ai residenti in provincia di Catania.