Modica, a Palazzo dei Mercedari la mostra fotografica di Giuseppe Pitino "La giusta distanza"

“La Giusta Distanza”, si chiama così la personale di fotografia del fotografo Giuseppe Pitino che si inaugura giovedì 7 dicembre alle ore 16,00 a Palazzo dei Mercedari a Modica.

Quaranta fotografie selezionate da un ampio reportage di viaggio realizzato per le strade della Cambogia.

Giuseppe Pitino (Modica 1959) in questo lavoro fotografico fa tesoro della sua natura di fotoreporter e mostra tutta la sua passione per la streetphotography, che lo fa sentire perfettamente a suo agio quando è impegnato a fotografare in strada, in qualsiasi parte di mondo.

“La Giusta Distanza - afferma Pitino - si intende come partecipazione che si stabilisce con il contesto che si sta fotografando, sul rispetto fotografico e la gratitudine che si deve a chi sta davanti alla mia fotocamera”. Come scrive Giuseppe Cicozzetti nella prefazione del catalogo che accompagna la mostra: “Giuseppe Pitino, attraverso “La Giusta Distanza”, ha decisamente compiuto un viaggio nella profondità degli sguardi. [...] E al termine di questo viaggio interiore avremo la certezza di non essere più uguali a quando siamo partiti, perché la conoscenza diventa coscienza.”