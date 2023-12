Dimensionamento, Siracusa perde 3 istituti: per Vinciullo 'decisione iniqua'

La Conferenza regionale per l’organizzazione della rete scolastica per gli anni 2024/2025 ha totalmente stravolto le decisioni, molto sofferte, prese dalla Conferenza provinciale sempre sullo stesso argomento. Lo dichiara l’On.Vincenzo Vinciullo.

Siracusa perde ben 3 Istituti Comprensivi e la media per Istituto sale a quasi 1000 alunni (980) quando in alcuni paesi della provincia, nelle stesse condizioni, la media è di soli 730 alunni.

Vengono sacrificati i quartieri poveri, fragili ed emarginati, nonostante la Legge Caivano preveda ben altro, oltre all’Archimede, mai entrata in discussione a livello provinciale.

Stesso discorso per l’Insolera, a fronte di 8158 alunni nella città di Siracusa, che garantiscono ben 9 Istituti superiori, si passa ad 8 con una media per Istituto superiore a 1000, fra le più alte in Italia.

E’ chiaro ed evidente che, ha proseguito l’On.Vinciullo, la Città di Siracusa è stata sacrificata oltre ogni misura, non difesa da alcuno, mentre altri Comuni sono stati beneficiati, creando una disparità di trattamento che appare, a tutti, iniqua e non giustificata dai dati relativi alle iscrizioni nei singoli Comuni.

Prima di vederci impegnati in ulteriori ricorsi presso i Tribunali Amministrativi, ha concluso l’On.Vinciullo invitiamo la Conferenza Regionale a ritornare sui propri passi, rivedendo le decisioni già prese.