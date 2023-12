10eLotto, a Siracusa gioca 9 euro e ne vince 20.000

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, a Vizzini sono stati vinti 52mila euro grazie a un 9, centrato con una giocata di 4 euro. A Siracusa, invece, un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente e ha portato a casa 20mila euro, giocandone appena uno, grazie a un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 31,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro in questo 2023.