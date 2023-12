Licenziato a Bologna per bestemmia, i sindacati: revocato

I sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, con le Rsu della Covisian, sede di Bologna, avevano annunciato e iniziato uno sciopero a oltranza fino a domenica, salvo la revoca del licenziamento di un lavoratore della società in appalto a Hera per aver bestemmiato.

Ora - annunciano in una nota congiunta le Segreterie nazionali e territoriali di Bologna delle stesse organizzazioni sindacali - l'azienda ha ritirato il provvedimento.

"La vicenda del licenziamento che ha interessato il lavoratore bolognese di Covisian - scrivono - si è conclusa con la revoca del provvedimento comminato dall'azienda.

Le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, che hanno dal primo minuto sostenuto il provvedimento fosse sproporzionato rispetto al fatto contestato, salutano positivamente la decisione assunta da Covisian".

Quindi, argomentano, "nell'augurare al diretto interessato, buon rientro a lavoro, al fianco delle proprie colleghe e dei propri colleghi" i sindacati "considerate le proficue relazioni sindacali che hanno contraddistinto negli anni il rapporto tra le parti, auspicano il ripristino sul sito produttivo di Bologna di un clima di distensione e serenità".