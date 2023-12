Banca Agricola di Ragusa condannata a risarcire una famiglia di Ispica

Il Tribunale di Ragusa, con una decisione pubblicata qualche giorno fa, ha condannato la Banca Agricola Popolare di Ragusa a restituire ad una famiglia ispicese l’intero importo investito nell'acquisto di azioni ordinarie dell'istituto di credito.

I coniugi, che si erano rivolti all’avvocato Rosario Nigro, legale del locale sportello del consumatore di Assoutenti, avevano lamentato la violazione da parte della Banca dei doveri di informazione previsti dalla legge, mettendo così i risparmiatori in guai economici visto che le azioni non erano più liquidabili. Dopo l’ esito negativo dei tentativi di mediazione con la Banca, i coniugi avevano deciso di avviare il procedimento giudiziario per ottenere il rimborso integrale delle azioni. La conferma arriva dall'associazione dei Consumatori ASSOUTENTI Sicilia APS, in persona del Presidente regionale Avvocato Carmen Ferro.