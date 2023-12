Volley Modica, incontro con gli studenti per parlare di fair play

Secondo appuntamento tra gli studenti e atleti della Volley Modica all'Istituto Comprensivo “Poidomani” di Modica per parlare di fair play nello Sport e non solo. Entusiasmo e voglia di giocare con i propri beniamini. È quello che hanno trasmesso gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” che hanno incontrato i rappresentanti della Volley Modica, nell'ambito del secondo dei tre incontri previsti per parlare di Fair Play non solo nello sport ma nella vita quotidiana.

A rappresentare i colori della squadra modicana che milita nel campionato di Serie A3, oltre al presidente Ezio Aprile e al Direttore Generale Luca Leocata, anche il capitano Stefano Chillemi, Andrea Raso, Daniele Buzzi e il giovane Antonio La Rocca, che dopo aver parlato di schemi e altro sono entrati in campo per far capire ai giovani studenti come ci si comporta e come si deve avere rispetto oltre che per gli avversari e gli arbitri anche per i propri compagni.