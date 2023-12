Patti Smith tra i sassi di Matera: "Mai provate queste sensazioni"

A Matera, "per la sua storia, per la sua umanità", Patti Smith ha provato "sensazioni" che non aveva provato "in nessun'altro posto al mondo". Così, stamani, la cantante - che ieri ha tenuto un concerto all'auditorium Gervasio - ha risposto alle domande dei giornalisti al termine di un tour nei luoghi ,tra i rioni Sassi, scelti nel 1964 da Pier Paolo Pasolini per alcune scene del 'Vangelo secondo Matteo'. "Qui - ha aggiunto - ho trovato la connessione con Pasolini, che è un personaggio molto influente, che ha cambiato la mia prospettiva sulla cristianità, sulla religiosità e su Gesù", ha concluso dopo aver incontrato e risposto alle domande di un gruppo di studenti.