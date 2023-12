Donati 800 libri a Oncoematologia Pediatrica di Reggio Calabria

Oltre 800 libri sono stati donati a Oncoematologia Pediatrica del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria attraverso l'iniziativa"Aiutaci a crescere, regalaci un libro", giunta alla 14ma edizione. La libreria "Giunti al Punto" di Reggio ha raccolto e donato i volumi "per migliorare il grado di umanizzazione dell'ambiente ospedaliero ed incentivare allo stesso tempo la presenza dei libri nei luoghi di cura". I volumi, spiega una nota, donati liberamente da privati e aziende dal primo al 31 agosto, sono stati consegnati questo pomeriggio nel presidio ospedaliero "Morelli" alla presenza della responsabile dell'unità Rosalba Mandaglio, e del direttore amministrativo aziendale Francesco Araniti. "Prima di tutto - ha detto Mandaglio - vorrei ringraziare la generosità dei cittadini reggini che hanno accolto al meglio quest'importante iniziativa. Quest'anno la scelta è stata quella di destinare i volumi raccolti alla Oncoematologia pediatrica:si tratta di oltre 800 libri, un numero elevatissimo chedimostra la straordinaria generosità della città di Reggio. Èimportantissimo ribadire l'importanza della presenza dei libri,anche in un contesto ospedaliero, perché è attraverso la lettura che si sviluppano delle competenze fondamentali per la crescita del bambino".