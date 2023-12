Ue, 57 milioni per progetti in cooperazione Sicilia - Malta

Oltre 57 milioni di euro di risorse per il finanziamento di progetti di cooperazione territoriale europea in Sicilia e a Malta. È questa la dotazione finanziaria, nello specifico 57.604.032 euro, l'80% del quale di cofinanziamento dell'Unione Europea grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale - del Programma Interreg VI-A Italia Malta 2021-2027, il programma di cooperazione territoriale europea di tipo transfrontaliero marittimo che coinvolge la Sicilia e Malta con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale dell'area e contribuire agli scopi della Politica di coesione europea. La presentazione del programma è avvenuta stamane a Palermo, al Terminal Crociere del molo Vittorio Veneto, alla presenza, tra gli altri, di Valeria Cenacchi, Desk Officer del programma presso la Commissione europea; Vincenzo Falgares, autorità di gestione del programma Interreg VI-A Italia Malta, e Daniela Bica, dirigente dell'Area 7 - Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovrannazionale, mentre Chris Bonett, segretario parlamentare per gli Affari europei, è intervenuto da remoto. "Quella tra la Sicilia e Malta è un'importante collaborazione ultra decennale che coinvolge due isole che rappresentano il cuore del Mediterraneo - ha detto l'assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione siciliana, Alessandro Aricò -. Il ciclo di programmazione del Programma Interreg Italia-Malta 2014/2020, che ha investito oltre 51 milioni di euro nei due territori transfrontalieri, si è chiuso con ottimi risultati e, adesso, si apre il nuovo ciclo 2021/2027 che finanzierà progetti su diversi temi con particolare attenzione a quelli ambientali, della ricerca ma anche di scambio di buone pratiche che contribuiranno ancora di più allo sviluppo socio-economico di due territori così centrali nell'area mediterranea". "E' una sfida che ha coinvolto due territori insulari uniti dallo stesso mare che hanno cooperato da 18 anni - ha sottolineato Falgares - con il sostegno della Commissione europea, che incentiva con forza i programmi di cooperazione territoriale e anche un successo della Regione siciliana nell'aver mantenuto, per tre cicli di programmazione, la prestigiosa funzione di Autorità di gestione di questo importante Programma di cooperazione transfrontaliera, la cui dotazione finanziaria è continuata a crescere fino a questa programmazione con poco meno di 60 milioni di euro"