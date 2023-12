Prelievo multiorgano al San Marco di Catania

Un prelievo multiorgano è stato effettuato nell'ospedale San Marco diCatania su un adulto deceduto per emorragia cerebrale. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera. L'equipe chirurgica dell'Istituto Ismett di Palermo, assistita dai sanitari del complesso operatorio del San Marco, ha provveduto a prelevare il fegato e i reni, mentre gli oculisti del presidio ospedaliero di Librino hanno asportato le cornee. Il risultato è stato possibile grazie alla generosità dei familiari, che alla richiesta fatta loro dai sanitari del reparto di Rianimazione del San Marco diretto da Paolo Murabito hanno manifestato senza esitare la propria volontà a donare. Preziosa, sottolinea l'azienda, è stata la collaborazione tra la psicologa del Centro regionale Trapianti Rosaria Faraone e gli operatori del terzo settore impegnati sul territorio di Ragusa, che hanno agito in sinergia col coordinamento trapianti del Policlinico"Rodolico-San Marco" nell'acquisizione del consenso alla donazione. Quest'ultima donazione per l'azienda s'inserisce sulla scia del trend di donazioni in crescita in Sicilia nella seconda metà del 2023, che ha registrato un incremento del 20 % di donatori segnalati e del 32 % di quelli utilizzati rispetto allo stesso periodo del 2022. Un "doveroso ringraziamento alla famiglia e un plauso a tutti i sanitari coinvolti nel processo" sono stati espressi dal direttore generale dell'Azienda Gaetano Sirna.