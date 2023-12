Picchia la compagna in gravidanza: arrestato a Lercara Friddi

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Lercara Friddi, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno raccolto la richiesta d'aiuto telefonica da parte di una donna in gravidanza, arrestando il compagno. Le urla e la voce affannata al telefono hanno fatto scattare l'intervento dei militari, che hanno soccorso la vittima trasportandola al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il nascituro. I carabinieri hanno poi ricostruito le varie fasi dell'aggressione raccogliendo elementi sul comportamento violento dell'uomo. Da qui la decisione del gip di disporre gli arresti domiciliari in un luogo diverso dall'abitazione della coppia.