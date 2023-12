- E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 385 'Di Palagonia'. Per cause ancora da accertare al km 24,400, nei pressi di Lentini (Siracusa) si sono scontrate un furgone e un'auto. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il tratto in entrambe le direzione di marcia è temporaneamente bloccato. Sul posto anche le squadre Anas e i carabinieri.