La polizia di Stato incontra gli studenti del liceo di Floridia

Nell’ambito dei quotidiani incontri di legalità organizzati dalla Questura di Siracusa di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale in tutte le scuole di Siracusa e Provincia, i rappresentanti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura aretusea, nella mattinata di ieri e nella mattinata odierna, hanno incontrato gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Floridia,

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi della lotta al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno in crescita che gli Uffici operativi della Polizia di Stato di questa provincia stanno contrastando con ogni sforzo, l’uso consapevole della rete Internet e dei social. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione di tali fenomeni che presuppone la collaborazione dei giovani nell’abbattimento della domanda di stupefacenti che, dovrebbe, anche fare diminuire l’offerta nelle piazze dello spaccio siracusane.