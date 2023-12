Enel Centrale Anapo, la Cgil dichiara lo staato di agitazione di Metroservice

“Queste sono storie veramente tristi e difficili anche solo da raccontare per la vergognosa condizione che abbiamo trovato. I lavoratori di Metroservice Roma che svolgevano turni di 48 ore consecutive dormendo in una roulotte di fortuna messa a disposizione da Enel, guadagnavano poco più di 5 euro l’ora. Metroservice svolge lavoro di guardiania alla Centrale Enel Anapo.

"Siamo riusciti in un primo momento a sottoscrivere un accordo di implementazione delle basi orarie contrattuali, a garantire riposi con stacchi di 11 ore e ad alzare il livello retributivo dei lavoratori , ma l’azienda dopo aver inizialmente rispettato tali condizioni, ha nuovamente e reiteratamente corretto unilateralmente al ribasso le buste paga dei lavoratori non pagando nemmeno le ore svolte.

Sarebbe forse per qualcuno più semplice abbandonare questo posto di lavoro, invece di provarlo a migliorare, e come Filcams Cgil sosterremo questi lavoratori fino a quando non vedranno riconosciuti i loro sacrosanti diritti.”

Lo stato di agitazione che di fatto blocca le ore straordinarie, è il primo passo verso lo sciopero qualora non arrivino risposte all’altezza, questa la chiosa di Alessandro Vasquez, Segretario generale filcams Cgil.