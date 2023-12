Bastona i gatti, poi li mura vivi: salvati a Siracusa dai volontari della Lav

Colpisce brutalmente con un bastone alcuni gatti murandoli vivi. E' accaduto in Via Sebastiano Oliveri, nel cuore di Siracusa. La tragica scoperta è stata effettuata stamattina grazie all'intervento dei volontari della Lega Anti-Vivisezione (LAV), che sono immediatamente accorsi in risposta a una segnalazione. Gli animali, identificati come due cuccioli e una gatta incinta, sono stati trovati rinchiusi in una nicchia murata, da mattoni forati e pannelli di legno. La Lav ha denunciato il caso ai Carabinieri di Siracusa. Gli animali sono stati salvati da una morte certa.